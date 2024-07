Carlos Alcaraz non ha perso tempo e, dopo il successo ottenuto sui prati dell'All England Club, è già tornato ad allenarsi sulla terra battuta per preparare nel migliore dei modi i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il fenomeno di El Palmar ha vissuto un incredibile percorso a Wimbledon, dove è riuscito a difendere il titolo battendo per il secondo anno di fila Novak Djokovic in finale. Questa volta, però, ha dominato l'incontro dal primo all'ultimo punto e sconfitto il campione serbo in tre set chiudendo con un eccezionale tie-break.

Per Alcaraz si tratta del quarto Major in carriera: a 21 anni solo Mats Wilander, Bjorn Borg e Boris Becker hanno ottenuto lo stesso risultato. Lo spagnolo avrà a disposizione gli US Open e gli Australian Open per diventare, almeno sulla carta, il giovane più vincente di sempre a livello Slam.

Carlos Alcaraz, obiettivo Olimpiadi: lo spagnolo è già tornato al lavoro

A nemmeno quattro giorni dalla finale contro Djokovic, Alcaraz ha ripreso gli allenamenti a Murcia con l'obiettivo di raggiungere le Olimpiadi al massimo della sua forma.

Il 21enne arriverà a Parigi il prossimo lunedì con tutti i suoi connazionali e i membri della Federazione spagnola di tennis.

🧱 Vuelta a la tierra batida



🇫🇷 Después de tomarse unos días de descanso, Carlos Alcaraz vuelve a trabajar sobre arcilla para preparar los JJOO.



✈️ El lunes partirá hacia París, donde trabajará con los miembros de la @RFETenis, no con su equipo habitual. pic.twitter.com/3ZKnQaZZ0E — Germán R. Abril (@gerebit0) July 18, 2024

Nonostante occupi la terza posizione del ranking mondiale, considerando le vittorie ale a Wimbledon, Alcaraz è forse il maggiore indiziato per conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi.