Carlos Alcaraz chiude alle polemiche: "Vacanze? Non voglio essere schiavo del tennis"

Un momento magico per Carlos Alcaraz. Ventidue anni e una serie di grandi risultati, lo spagnolo ha vinto quattro Slam e non ha alcuna intenzione di fermarsi: Carlos è diventato pochi giorni fa uno dei tennisti a vincere Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno, solo sei (lui compreso) sono riusciti a raggiungere questo incredibile risultato.

Al momento la classifica lo vede ancora numero 3 ma i risultati sono tutti dalla sua e nella seconda parte di stagione Alcaraz potrebbe effettuare un doppio sorpasso. Nelle ultime ore lo spagnolo è entrato nel mirino di qualche piccola polemica in Spagna, soprattutto per la decisione di andare ad Ibiza con amici e festeggiare la vittoria di Wimbledon.

Facendo praticamente la stessa cosa che ha fatto post Roland Garros Alcaraz ha prima festeggiato con la famiglia e poi con gli amici per 2-3 giorni ad Ibiza. Qualche piccola polemica ha affermato che lo spagnolo non doveva avere distrazioni dimenticando che parliamo di un ragazzo di soli 21 anni e Carlos ha parlato così ai media iberici, chiarendo la propria netta posizione: "Tutte le persone lavorano con degli obiettivi.

Non parlo solo per me ma in generale, la gente lavora per permettersi delle cose e poi godersele con i propri cari. Per me è pazzesco giocare e vincere determinati tornei ma voglio avere anche tempo per me stesso. Non voglio sentirmi schiavo del tennis e non avere poi tempo libero.

Queste piccole fughe a Ibiza servono per riposarmi e rilassarmi, è assolutamente fondamentale per permettermi poi di tornare in campo con le batterie cariche", la chiusura del neo campione di Wimbledon. Qualche altro giorno di vacanza e poi Alcaraz comincerà la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi, torneo che lo vedrà sicuramente come principale favorito per la vittoria della medaglia d'oro.