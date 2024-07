L'elogio di Carlos Alcaraz a Jannik Sinner: "Merita di essere il numero uno"

Juan Carlos Ferrero: "Sorpreso dal livello di Djokovic. È stato difficile per lui"

Merita di essere ancora in quella posizione . Io ho vinto grandi tornei, speriamo che continui così e vedremo alla fine dell'anno chi è più in alto".

Un attestato di grande stima quello di Alcaraz all’amico italiano. Il quattro volte campione slam ha lodato così il suo rivale: " Sinner è il giocatore più costante . Ha vinto un Grande Slam e ha raggiunto, tranne in questo torneo, le semifinali in tutti i tornei che ha giocato.

Carlitos è riuscito infatti nell’impresa di vincere nello stesso anno il Roland Garros e Wimbledon, iscrivendosi in un ristretto club di campioni capaci di ottenere questa doppietta. Nonostante questi straordinari risultati, il tennista murciano rimane però al terzo posto della classifica Atp, alle spalle di Novak Djokovic e del numero uno Jannik Sinner .

Dopo lo schiacciante trionfo a Wimbledon nella finale contro Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ha aumentato in maniera vertiginosa le sue quotazioni. Il 21enne spagnolo, che sull’erba dell’All England Club ha conquistato il suo quarto titolo Slam in carriera, confermandosi campione dopo il successo inglese dello scorso anno, sta attraversando un momento magico.

Da un lato i fan, che dibattono animatamente su chi sia il più forte; dall’altra due grandi e umilissimi campioni, avversari soltanto in campo e con un grande rispetto l’uno per l’altro. Ogni giorno che passa, la diatriba sul miglior tennista del momento si alimenta sempre più.

