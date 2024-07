Toni Nadal, che elogio a Carlos Alcaraz. Poi rivela: "Solo Jannik Sinner è capace"

Anche Toni Nadal, zio di Rafa, ha voluto esprimersi sulla finale di Wimbledon disputata da Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L'allenatore spagnolo non ha potuto nascondere, nell'editoriale scritto per El Pais, gli elogi per la prestazione offerta dal quattro volte vincitore Slam: "È il giocatore più veloce che abbia mai visto in tutta la mia vita" si è così sorpreso il 63enne di Manacor mentre osservava l'atto conclusivo del torneo londinese.

Inoltre, tra gli aspetti che più ha colpito zio Toni c'è l'apparente mancanza di punti deboli a livello tecnico, che complica ulteriormente i piani di ogni avversario di provare a metterlo in difficoltà.

"Voler battere Carlitos oggi in velocità è quasi impossibile. Forse solo Jannik Sinner è capace di affrontarlo così nell'uno contro uno" è il parere rilasciato dall'attuale allenatore del canadese Felix Auger-Aliassime.

E sono proprio loro due a poter divertire il pubblico nei prossimi anni con una splendida rivalità, che vanta già 9 scontri diretti in totale. Dopo il titolo degli Australian Open conquistato dall'altoatesino, l'iberico ha cominciato a prendersi sempre di più la scena nel circuito maschile.

L'affermazione al Roland Garros ha rilanciato la fiducia di Alcaraz, che si è reso protagonista anche a Londra in cui difendeva il trofeo dello scorso anno. Una doppietta, riuscita solo ad altri 5 grandi tennisti nell'Era Open (Rod Laver, Bjorn Borg, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic), che ora ha dato un segnale chiarissimo a tutta la concorrenza, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi (sullo stesso campo dell'Open di Francia) e degli Us Open negli Stati Uniti d'America.