Carlos Alcaraz spiazza tutti: "Non è stata una delle mie migliori partite"

Carlos Alcaraz sta vivendo un altro momento importante della sua giovane carriera. Il secondo successo consecutivo a Wimbledon, alla sola età di 21 anni, ha portato il tennista spagnolo nell'élite del tennis mondiale.

Il 21enne ha però spiazzato tutti dopo la finale in una recente intervista rilasciata a Movistar+ con Alex Corretja: "Una partita completa e di buon livello. Sono molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto ma non è stata una delle mie migliori prestazioni.

Ho sentito anche la pressione nel momento in cui mi sono andato a servire per il match" è l'incredibile rivelazione dell'iberico, sorprendendo in un certo senso anche l'ex giocatore connazionale.

L'analisi di Alcaraz

In un altro intervento a RNE con Javier de Diego, Carlitos ha riflettuto sulla situazione in cui si è ritrovato nel terzo set avanti 5-4 e 40-0: "Quello che mi passa per la testa è che Djokovic sa cosa fare in quella fase della partita.

Le ha sperimentate molte volte, salvando match point, spezzando il suo avversario e finendo per vincere l'incontro. Ovviamente non ho dimenticato tutte quelle situazioni in cui è passato dall'essere con le spalle al muro al vincere il match, ma è stato un pensiero fugace.

Sapevamo che dovevamo essere molto forti mentalmente in quei punti, soprattutto se si fosse dovuto giocare un tie-break come è poi accaduto" ha dichiarato.