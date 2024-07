Non solo Rafael Nadal: le reazioni social al trionfo di Carlos Alcaraz a Wimbledon

Non è stato solo Rafael Nadal, il primo a pubblicare un messaggio sui social, tra i tennisti ed ex atleti a fare le congratulazioni a Carlos Alcaraz per il quarto Slam della carriera conquistato a Wimbledon. "Il suo trionfo contro un grande campione come Novak Djokovic è una testimonianza del suo incredibile talento, determinazione e compostezza sotto pressione.

Ha consolidato il suo posto tra i grandi del tennis con la sua brillante prestazione. Ben fatto Carlos" è il commento della leggenda australiana Rod Laver, presente sul Centre Court durante la finale.

Carlos Alcaraz's triumph over a great champion like Novak Djokovic is a testament to his incredible talent, determination and composure under pressure.

Carlos has cemented his place among the tennis greats with his brilliant performance today. Well done Carlos! 🚀 — Rod Laver (@rodlaver) July 14, 2024