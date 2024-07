Coppa Davis 2024 - La Spagna annuncia i convocati: c'è Carlos Alcaraz

Non solo Rafael Nadal: le reazioni social al trionfo di Carlos Alcaraz a Wimbledon

Ultimo tassello della squadra spagnola il 38enne esperto doppista Marcel Granollers , numero uno al mondo di doppio nel maggio 2024 e anch’esso presente nella trionfale spedizione del 2019. Non ci sarà naturalmente Rafa Nadal, che dovrebbe concludere alle Olimpiadi di Parigi quella che con ogni probabilità è la sua ultima stagione nel circuito.

Il 21enne sarà un’arma decisamente di primissimo livello e la sua presenza renderà la Spagna una delle favorite per il successo finale nella competizione. Il murciano sarà affiancato da tre tennisti piuttosto esperti, i quali hanno già vissuto l’emozione di alzare l’Insalatiera al cielo.

Punta di diamante del quartetto spagnolo sarà il quattro volte campione slam Carlos Alcaraz , fresco trionfatore a Wimbledon e assente, lo scorso anno, alla competizione per nazionali a causa di un infortunio.

Scopriamo insieme chi sono i convocati spagnoli per la Coppa Davis 2024.

Dopo la deludente eliminazione nella fase a gironi della passata edizione, giocata dagli iberici in casa, quest’anno il coach David Ferrer , laureatosi tre volte campione da giocatore, ha schiererà un mix di esperienza e di talento assoluto.

Una squadra esperta, capitanata dal quattro volte campione slam. È stata ufficializzata la formazione spagnola che prenderà parte alla fase a gironi della prossima Coppa Davis , in programma dal 10 al 15 settembre a Valencia.

