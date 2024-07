Carlos Alcaraz come Roger Federer: sono gli unici a detenere un record incredibile

Carlos Alcaraz è già nell’Olimpo dei tennisti più forti di sempre. A soli 21 anni il campione spagnolo ha conquistato ben 4 Slam, di cui due Wimbledon, il torneo più prestigioso e ambito. Il murciano peraltro al momento è stato assolutamente perfetto nelle finali giocate in questa categoria.

Carlos non conosce la parola sconfitta. Alcaraz è solo il secondo giocatore dopo Roger Federer a vincere le prime quattro finali del Grande Slam dall'inizio dell'Era Open nel 1968. Numeri pazzeschi che fanno di lui un fenomeno anche di precocità.

Pochi mesi fa Carlos è riuscito a vincere anche il suo primo Roland Garros, che unita al successo ai Championships fanno di lui il più giovane tennista della storia a fare questa storica doppietta, precedendo fenomeni come Rafael Nadal e Bjorn Borg.

"E' solo l'inizio. Solo il tempo dirà quanti Slam vincerò in carriera"

Alcaraz in conferenza stampa ha espresso tutta la sua soddisfazione, ma anche per i tanti record abbattuti. Questi sono per lui uno stimolo per continuare a fare sempre meglio: "Ovviamente ho visto e sentito tutte le statistiche secondo cui sono il più giovane a vincere il Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno o a vincere qualsiasi cosa.

Cerco di non pensarci troppo. È un ottimo inizio di carriera, sì, ma devo andare avanti e costruire la mia strada. Alla fine della mia carriera voglio sedermi allo stesso tavolo dei grandi, questo è il mio obiettivo e il mio sogno.

Non importa se a 21 anni ho già vinto quattro Grandi Slam, se non continuo, tutti questi tornei per me non hanno importanza. Cercherò di continuare a vincere e di finire la mia carriera con molti titoli", ha dichiarato.

Quando gli si chiede quanti Slam vuole vincere, il fuoriclasse iberico risponde così: "Non so quale sia il mio limite e non voglio pensarci. Voglio solo godermi il momento e continuare a sognare. Vedremo alla fine della mia carriera se saranno 25, 30, 15 o 4.

L'unica cosa che so è che voglio continuare a divertirmi e vedremo cosa mi riserverà il futuro", ha concluso.