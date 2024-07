Wimbledon - Ecco quanto ha guadagnato Carlos Alcaraz: montepremi da record

Carlos Alcaraz continua a fare incetta di trofei, ma allo stesso tempo anche di soldi. A Wimbledon il tennista spagnolo ha conquistato il 15esimo titolo della sua giovane carriera, il quarto in una competizione dello Slam: dopo il Roland Garros circa un mese fa, l'iberico ha portato a casa nel 2024 anche l'ambita corona a Londra bissando così il successo dello scorso anno.

In finale l'attuale numero 3 del mondo ha espresso un livello di gioco altissimo e neppure Novak Djokovic ha saputo contrastarlo, cedendo in tre set col punteggio piuttosto netto di 6-2, 6-2, 7-6.

Carlitos ha incassato, grazie a questa affermazione nel Regno Unito, la stellare cifra di 3.205.318 euro, che equivalgono a 3.427.396 dollari.

La stessa, vista la parità che esiste negli Slam tra tennisti e tenniste, della ceca Barbora Krejcikova. Dall'inizio della carriera a ora, l'iberico ha raggiunto la somma di circa 35 milioni di dollari come guadagno solo dai prize money dei tornei, senza contare per esempio i contratti di sponsorizzazione.

To win here is special. To defend here is elite.



