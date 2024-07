Carlos Alcaraz ha conquistato 4 Slam a 21 anni: la speciale classifica

Lo spagnolo ha vinto per il secondo anno consecutivo sui prati dell'All England Club

Alcaraz avrà quindi due Major a disposizione - US Open e Australian Open - per siglare un altro incredibile record.

Alcaraz ha così conquistato il quarto Slam in carriera all'età di 21 anni, compiuto lo scorso 5 maggio: nessuno ha fatto meglio di lui nella storia. Mats Wilander , Bjorn Borg e Boris Becker hanno ottenuto lo stesso risultato a 21 anni o prima; mentre il suo idolo Rafael Nadal e Jim Courier ne hanno collezionati tre.

Lo spagnolo è in grado di esprimere il suo miglior tennis anche nei momenti più importanti di una partita e affronta con il sorriso anche le situazioni insidiose. È la stessa cosa che ha fatto dopo aver sprecato tre match point nella parte finale del terzo set: ha guardato il suo team, respirato e poi disputato un tie-break pressoché perfetto terminato 7-4 a suo favore.

Nella seconda finale consecutiva giocata contro Novak Djokovic ai Championships, infine, Alcaraz ha completato il capolavoro imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6( 4) in due ore e 27 minuti. Per il fenomeno di El Palmar si tratta del quarto Slam, il secondo a Wimbledon.

A Wimbledon , dopo un complicato inizio, è arrivata l'ennesima prova di forza di Carlos Alcaraz . Lo spagnolo ha avuto bisogno di qualche partita per ritrovare il giusto feeling con i prati dell'All England Club, ma dal match valido per l'accesso alle semifinale disputato con Tommy Paul ha alzato il livello e messo una netta distanza tra sé e i suoi avversari.

