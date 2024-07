Nessuno come Carlos Alcaraz a 21 anni: è il più giovane della storia a riuscirci

Carlos Alcaraz ha dominato in finale Novak Djokovic, vincendo il suo quarto titolo Slam, il secondo a Wimbledon. Il tutto a soli 21 anni e 70 giorni. Numeri pazzeschi per il campione spagnolo che sta riscrivendo ogni record di precocità.

Pochi mesi fa il murciano aveva trionfato anche al Roland Garros. In pochissimi sono riusciti a fare questa doppietta nella stessa stagione. Lui è il più giovane tennista della storia a riuscirci, anche prima di fenomeni come Rafael Nadal e Bjorn Borg.

Lo svedese è riuscito 'solo' a 22 anni e 32 giorni. Rafa invece a 22 anni e 33 giorni.

In quanto ai Championchips, come detto si tratta del secondo titolo, dopo la vittoria dello scorso anno, sempre in finale contro il serbo.

Due edizioni consecutive che non gli permettono però incredibilmente di ottenere il primato di più giovane. Meglio di lui hanno fatto Boris Becker (18 anni e 227, 1985-86) e Borg (21 anni e 26, 1976-77).

