Rafael Nadal esulta per la vittoria di Alcaraz a Wimbledon: il post dello spagnolo

Rafael Nadal lo aveva già chiarito poco prima della partita con una storia inequivocabile. Oggi avrebbe tifato il suo connazionale Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Dopo invece si sarebbe dedicato alla nazionale di calcio, stasera impegnata nella finalissima degli Europei contro l'Inghilterra.

Così è stato. Il suo erede ha giocato una partita sontuosa, battendo in tre set il fuoriclasse serbo. Un unico momento di incertezza c'è stato solo sulle battuti finali, quando il murciano ha sciupato tre match point, prendendo poi il break da Nole, che nulla ha potuto poi nel tie-break.

Una vittoria senza appelli, che porta il numero tre del mondo a 4 Slam in carriera, ad appena 21anni. Nadal al termine della finale ha prontamente esultato sui social esaltando le gesta del suo connazionale: "Congratulazioni Carlos, che grande momento, un altro ancora.

Un forte abbraccio!!!!", ha scritto, direttamente dal centro di Bastad, dove giocherà questa settimana.

Il 22 volte campione Slam, sempre attento al percorso di Carlos, avrà la possibilità alle Olimpiadi di giocare in doppio proprio con lui.

Insieme andranno a caccia di una medaglia nel torneo Olimpico. Ad annunciarlo sono stati David Ferrer e Anabel Medina, selezionatori delle squadre di tennis spagnole. I due giocatori saranno affiancati anche da Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich Fokina e Marcel Granollers.

Oltre al doppio ovviamente i due tennisti disputeranno il torneo anche in singolare. La prima occasione per il neo campione di Wimbledon. DIscorso diverso per Rafael, già peraltro vincitore Olimpico nel 2008 a Pechino.