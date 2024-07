Le prime parole di Carlos Alcaraz dopo la grande vittoria su Djokovic a Wimbledon

Con una prestazione a dir poco eccezionale Carlos Alcaraz vince a Wimbledon e conquista il suo quarto titolo del Grande Slam a soli 21 anni. Lo spagnolo entra nel gruppo dei 6 tennisti che hanno vinto Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno e raggiunge i Big Three più Rod Laver e Bjorn Borg, riscrivendo così la storia di questo sport.

A fine match il tennista è apparso abbastanza emozionato e ha rilasciato dichiarazioni, parlando di Novak Djokovic e della sua incredibile resistenza anche dopo l'infortunio fino ad arrivare alla finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra.

Ecco le sue parole in conferenza stampa: "È un sogno per me avere nuovamente questo trofeo tra le mani, quando avevo 11 anni dissi in un'intervista che il mio sogno era vincere Wimbledon e ora sto vivendo il mio sogno.

Voglio continuare, è una bellissima sensazione giocare su questo campo, questo è il torneo più bello e il campo più bello. Il finale nel terzo set sul 5-4 e 40-0? Mi sembrava ancora lontanissimo, Djokovic è un lottatore pazzesco, sapevo che avrebbe avuto le sue chance ed è stato difficile in quel momento.

Nel tiebreak ho cercato di giocare il mio miglior tennis e alla fine sono contento di aver trovato le soluzioni e credo di aver giocato un grande tiebreak. Come sono riuscito a fare doppietta Roland Garros e Wimbledon? Lottare, credere ed è un grandissimo onore fare parte di questo gruppo di giocatori, essere sullo stesso tavolo di Novak ed enormi campioni.

Non mi considero ancora un campione come loro, cercherò di costruire ancora il mio percorso". Poi capitolo calcio. Sulla finale degli Europei? "Guarderò la partita con il mio team, non so dove, io ho fatto il mio lavoro e ora tocca al calcio.

Sarà una partita durissima e vediamo chi vincerà. Il ballo di stasera? Beh, vediamo. Cercherò di fare del mio meglio. Sono nervosissimo per fare questo discorso, so che per Novak è stato molto difficile dopo il Roland Garros, non sapevi se eri in grado di disputare questo torneo e fisicamente sei incredibile.

Parlando con il mio team pensavamo che sembra impossibile che tu sia stato in grado di giocare su questa superficie. Ringrazio ovviamente mio team e mia famiglia, tutti quelli che mi sostengono, sono state settimane incredibili e sentivo che avevo possibilità di fare un buon risultato qui. Voi siete lontani dalle vostre famiglie (al team) e io ho tanto da imparare da voi", chiude il tennista.