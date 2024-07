Wimbledon - Non c'è storia: Alcaraz domina Djokovic e conquista il quarto Slam

4 titoli dello Slam a 21 anni (compiuti appena un mese fa): basti soltanto pensare che nessuno dei Big Three si è avvicinato a questi numeri impressionanti. Carlos Alcaraz si candida a diventare la nuova icona di Wimbledon, dopo Roger Federer e Novak Djokovic nell’ultimo ventennio: lo spagnolo segue le orme di Bjorn Borg, che conquistò i primi due trofei a Londra proprio all’età di 20 e 21 anni fino a raggiungere una serie di 5 affermazioni consecutive (lo stesso riuscì al Re svizzero dal 2003 al 2007).

L’autorevole vittoria in tre set conquistata domenica 14 luglio su uno dei campi più importanti al mondo ai danni di Nole è un ulteriore segnale di come il vento stia decisamente cambiando nel circuito maschile e si sia già entrati in una nuova era.

Tutti i record possono essere messi in discussione con la qualità e il potenziale mostrati dall’iberico già in questi primi anni di carriera; anche Djokovic è in questo momento avvertito dopo la seconda pesante sconfitta di fila rimediata sull’erba inglese.

Il 21enne nativo di El Palmar si è avvicinato al numero 2 del ranking Atp e nella classifica Race, in vista delle Finals e del numero uno a fine anno, ha ridotto ad appena 250 punti il divario con Jannik Sinner.

La cronaca del match

Avvio davvero complicato per Nole che è stato subito messo alle strette da Carlitos, abile a portare a casa il break in apertura alla quinta opportunità.

I problemi per il serbo non sono terminati e l’aggressività dello spagnolo lo ha portato ancora a sbagliare tanti colpi da fondo campo e anche nei pressi della rete. Mentre l’iberico ha difeso i suoi turni di servizio senza difficoltà, il giocatore di Belgrado ha concesso un secondo break all’avversario, complice un doppio fallo finale che ha rappresentato la cartolina di questo inizio di partita (4-1).

Il set si è indirizzato definitivamente e Alcaraz non ha perso l’occasione di archiviarlo col punteggio di 6-2. Il ritmo indiavolato del murciano e la pressione che è riuscito a mettere sui colpi hanno fatto entrare in estrema crisi il 37enne, che è stato costretto subito a inseguire anche nel secondo parziale.

Dopo il break, è sembrato che Nole avesse sistemato un po’ i problemi legati alla battuta. Ma è stata solo apparenza: nel settimo game, nonostante fosse avanti 30-15, l’atleta di Belgrado ha rimediato ancora un break e Alcaraz si è garantito la possibilità di servire per il set, sfruttata a pieno (6-2).

Il terzo parziale si è aperto sulle ali dell’equilibrio, con il vincitore di 24 titoli Slam che ha cercato di restare aggrappato alla partita con il servizio. E questa volta Alcaraz non è stato in grado di ottenere un break nell’immediato, sprecando quattro chances nel terzo game.

Nole è cresciuto di livello, quanto meno rispetto a quello fatto vedere nei primi due set, e ha avuto l’opportunità di condurre per la prima volta ma lo spagnolo ha annullato con una gran prima la palla break.

Carlitos è salito di livello nella fase più cruciale, trovando il break sul 4-4 che gli ha consentito di andare in battuta per il trofeo. L'iberico, nonostante il 40-0 iniziale, ha avvertito il momento e commesso alcuni errori gratuiti che hanno portato Novak a recuperare lo svantaggio, allungando ancora la battaglia.

Il campione in carica non si è disunito e ha raggiunto il tie-break, che è diventata soprattutto una lotta mentale. L'atleta allenato da coach Ferrero si è mostrato superiore anche in questa circostanza, chiudendo la pratica per 7-4.

La corona resta nelle mani di Alcaraz. Per Djokovic invece il 25esimo Slam è ancora rinviato a data da destinarsi e potrebbe cominciare a diventare un tabù. Prossimo appuntamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 sulla terra battuta, in cui entrambi daranno battaglia per conquistare l’ambito oro.