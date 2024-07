Carlos Alcaraz non ha mai nascosto le sue grandi ambizioni: vuole essere il migliore della storia. Forse è proprio questa incredibile mentalità da campione che all'età di 21 anni gli permette di scendere in campo senza sentire troppo la pressione e gestire con coraggio i momenti importanti di ogni partita.

Lo spagnolo ha già conquistato tre Slam in carriera( US Open 2022, Wimbledon 2023 e Roland Garros 2024) e quest'oggi andrà a caccia del quarto nella finale dei Championships. Dall'altra parte della rete, come lo scorso anno, troverà Novak Djokovic.

Un avversario che crede di poter battere ancora sui prati dell'All England Club.

Carlos Alcaraz avvisa Novak Djokovic: "Credo che vincerò"

"Djokovic sa molto meglio di me cosa vuol dire giocare una finale a Wimbledon e, in generale, in un torneo del Grande Slam.

Lui è molto più preparato di me in questo senso, ma io credo in me stesso. Credo nel livello che sto esprimendo e credo che vincerò. Questo è quello che passa per la mente" , ha detto Alcaraz nelle parole riportate dal quotidiano AS.

"Ovviamente sarò nervoso attendendo la finale, è normale. Ma so cosa vuol dire essere in questa posizione. So come dovrò affrontare tutto quello che succederà fino alla fine e cosa devo fare per vincere.

Considerando il problema al ginocchio di Djokovic, forse mi vedono come il favorito in finale. Ma se Djokovic ha raggiunto l'ultimo atto del torneo, vuol dire che il suo livello è molto alto. Non mi considero il favorito, in una finale non esistono favoriti.

Vedremo chi giocherà meglio e chi gestirà meglio alcuni momenti del match. Credo di essere pronto per fare il mio meglio e vincere" .