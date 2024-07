Daniil Medvedev ammette: "Carlos Alcaraz non ha nulla di Federer, Nadal e Djokovic"

Sconfitto in semifinale, così come è accaduto lo scorso anno dallo stesso avversario. Daniil Medvedev ha concluso la sua positiva avventura nell'edizione 2024 di Wimbledon, non riuscendo a battere il campione in carica Carlos Alcaraz.

"È stata una partita molto complicata, ha giocato bene. Il piano che avevo ideato non è andato per niente storto, è stata una battaglia molto più tirata rispetto a quella del 2023. Pensavo di aver servito bene ma alla fine ho fatto solo 5 servizi vincenti.

Ha respinto tutte le palle in campo, ha corso dappertutto. Forse avrei potuto concludere qualche punto a rete ma non ci sono riuscito, secondo me ha giocato estremamente meglio rispetto a tutti i miei precedenti rivali, quindi se ho perso non c'è altro da aggiungere" sono le parole rilasciate dal russo in conferenza stampa.

Il 28enne nativo di Mosca ha poi analizzato le capacità del giovane iberico, rapportandole un attimo anche a quelle mostrate negli anni dai Big Three: "Li ho affrontato tutti e tre quando erano grandi, avevano più di 30 anni.

Sono tutti diversi, a modo loro, nel loro gioco. Non credo che Carlitos abbia qualcosa da loro. È uno stile di gioco diverso. Lui può fare tutto, difesa, attacco, contropiede, è super aggressivo. Se fai un colpo facile per lui, sai che il punto finisce lì.

Ho ancora tempo per cercare di fare meglio".

Da Sinner ad Alcaraz

Medvedev ha affrontato, uno dopo l'altro, i due più grandi talenti del tennis moderno (oltre ad Alcaraz, l'attuale numero uno Jannik Sinner) e su questo aspetto ha sottolineato: "In un certo senso è qualcosa che ti può aiutare.

Hai la stessa intensità, la partita ha lo stesso significato, può agevolarti ad affrontare quella successiva perché ti sei già preparato a giocare a quel tipo di livello. Penso che la partita contro Jannik mi ha aiutato ad affrontare Carlos.

Ecco perché ho vinto il primo set. Sono entrambi difficili da battere perché sono due dei migliori giocatori al mondo, da un punto di vista non vuoi giocare contro di loro ma preferisci giocare con qualcuno altro".