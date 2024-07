"Ogni partita è una guerra": Carlos Alcaraz determinato come non mai a Wimbledon

"È sempre fantastico essere in una finale dello Slam. È incredibile tornarci a Wimbledon, sono molto felice. Domenica sarà una giornata divertente per gli spagnoli. Vedremo se finiremo in un buon momento per vedere la finale degli Europei".

Carlos Alcaraz è elettrizzato per affrontare un nuovo atto conclusivo a Londra. Lo spagnolo si è garantito questa nuova opportunità dopo aver sconfitto Daniil Medvedev in quattro set. Nonostante il titolo conquistato lo scorso anno, l'iberico ha ancora voglia di aumentare il suo livello su questa superficie: "Ho passato ore, giorni, cercando di migliorare sull'erba.

È complicato, non mentirò, passare dalla terra all'erba. Tutti hanno visto che non ho giocato bene al Queen's. Ho deciso di restare lì perché avevo bisogno di ore sull'erba per sentirmi il più a mio agio possibile" ha dichiarato.

In conferenza stampa un giornalista ha chiesto a Carlitos se ci siano delle differenze fra il 2023 e il 2024 a Wimbledon: "Cerco di non pensare a difendere il titolo. Affronto ogni match sapendo che c'è la possibilità di perdere.

Ogni partita è una guerra, l'avversario darà il suo miglior tennis per batterti. Dovevo offrire sempre il mio miglior tennis se voglio andare avanti. Cerco di migliorare ogni giorno, le sensazioni sono simili a quelle dell'anno scorso".

Poi si è soffermato sulla gestione della tensione: "È qualcosa su cui sto lavorando. Avere i nervi è normale, ma devi controllarli. Quando non li gestisci, è difficile giocare il tuo miglior tennis o affrontare situazioni complicate.

Questo è quello che mi è successo nel primo set. In quel momento soffrivo con il servizio. Avevo troppa fretta, sembrava che Daniil avesse il controllo. Poi ho iniziato a calmarmi e a giocare meglio".