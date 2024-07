Carlos Alcaraz lancia la sfida a Novak Djokovic: "So cosa devo fare"

Una partita attesissima e tutta da vivere, anche perché potrebbe durare veramente tanto. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritroveranno uno di fronte all'altro a distanza di un anno sempre sul campo centrale di Wimbledon.

Da una parte il 25esimo trionfo Slam di Nole, dall'altra il quarto di Carlitos che sarebbe anche il secondo titolo consecutivo nello Slam londinese. Domenica 14 luglio scopriremo chi scriverà la sua nuova pagina della carriera.

Il campione serbo ha avuto la meglio di Lorenzo Musetti in semifinale in tre set, mentre lo spagnolo ha domato Daniil Medvedev nonostante abbia perso il set inaugurale al tie-break. In conferenza stampa, il 21enne ha parlato dell'atto conclusivo e di cosa dovrà fare per battere nuovamente il giocatore di Belgrado: "Tutti conoscono Djokovic, ha giocato diverse finali Slam e ne ha vinte molte.

L'anno scorso è stata una gara molto complicata, mi ha messo in grossa difficoltà ma so cosa si prova a giocare contro di lui. Ci siamo affrontati negli Slam e nella finale del Master 1000 di Cincinnati, so cosa devo fare.

Sono sicuro che anche lui sa cosa deve fare per battermi, quindi sarà molto interessante. Sono pronto ad accettare questa sfida e a farlo bene" è quanto dichiarato da Alcaraz a meno di due giorni dall'inizio della finale.

L'iberico, non solo per il successo del 2023, potrebbe partire leggermente favorito, anche se ha mostrato un livello altalenante durante tutto il torneo. Su Djokovic incombe naturalmente l'operazione al menisco del ginocchio effettuata circa tre settimane fa, che aggiunge non poche incognite sulla sua tenuta fisica nel corso di un match che si attende durissimo e potenzialmente molto lungo.

Ma Novak ha dimostrato di aver ritrovato il livello e si farà trovare pronto per giocarsi un'opportunità ghiotta di vincere il 25esimo Slam.