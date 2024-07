Ferrero: "Devono giocare molto bene per battere Carlos Alcaraz al meglio dei 5 set"

Il record di Carlos Alcaraz, soprattutto considerando la sua giovane età, nelle partite che terminano al quinto set è impressionante e descrive molto bene quello che è il suo immenso talento. Il campione in carica di Wimbledon ha disputato tredici volte il set decisivo in un torneo del Grande Slam ottenendo dodici vittorie e una sola sconfitta.

L'unico a fermarlo è stato Matteo Berrettini al super tie-break che ha deciso il loro incontro agli Australian Open nel 2022. Lo spagnolo, inoltre, si è imposto anche in sfide decisamente importanti come le due semifinali giocate rispettivamente contro Frances Tiafoe e Jannik Sinner agli US Open nel 20222 e al Roland Garros quest'anno,e l'incredibile finale portata a casa contro Novak Djokovic ai Championships nel 2023.

Ferrero: "Devono giocare molto bene per battere Alcaraz al meglio dei 5 set"

Poter contare su numeri del genere in un Major è molto importante e incide sulla fiducia di un tennista. Lo sa bene Juan Carlos Ferrero, allenatore di Alcaraz, che nelle parole riportate dal quotidiano Marca ha spiegato: "Bisogna cercare di non pensare al titolo perché ci sono rivali molto difficili da battere.

I giocatori devono pensare solo alla prossima partita e sarebbe un errore da parte loro e di tutti fare il contrario. La cosa più importante è che Carlos abbia già un livello naturale molto alto e gli altri devono giocare molto bene per batterlo al meglio dei cinque set anche quando esprime un livello 'normale' .

La motivazione la porta già con sé giocando uno Slam, sono i tornei che ti motivano di più, quelli che vuoi vincere di più, quelli che desideri di più. Bisogna saperlo gestire perché la freschezza di Carlos è molto importante visto il tipo di fisico che ha.