Carlos Alcaraz eguaglia il record di coach Ferrero: Rafael Nadal è ancora lontano

Eguagliare un traguardo ottenuto dal proprio allenatore è una soddisfazione particolare per un tennista. A riuscirci è stato Carlos Alcaraz con la conquista della semifinale nell'edizione 2024 di Wimbledon, raggiungendo niente meno che Juan Carlos Ferrero nel numero di semi negli appuntamenti Slam in tutta la carriera.

Il giovane spagnolo si è già spinto a quota 6, agguantando il suo coach e David Ferrer, entrambi fermi a quella soglia. Il primato di questa speciale classifica tutta iberica è detenuto naturalmente da Rafael Nadal, che comanda nettamente con 38 presenze in totale.

Il murciano cercherà ora di lanciare la sfida a distanza al 38enne connazionale, ma naturalmente avrà bisogno di tanti anni per poter pensare di arrivare a quel record.

Inoltre, l'attuale numero 3 del mondo (21 anni e 65 giorni) si è tolto lo sfizio di diventare il secondo tennista più giovane dell'era Open ad arrivare in semifinale nel tabellone di singolare al Roland Garros e a Wimbledon per almeno due anni consecutivi.

Il più giovane in assoluto è stato, anche in questo caso, Rafael Nadal (21 anni e 33 giorni). Adesso parte l'assalto per riconfermarsi campione dopo lo straordinario successo dell'anno scorso.

21,65 - At 21y 65d, Carlos Alcaraz is only the second-youngest player in the Open Era to reach the Men’s Singles semi-final at Roland Garros and Wimbledon in consecutive years, older only than Rafael Nadal (21y 33d).

Massive. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/2KqNnJdAwX — OptaAce (@OptaAce) July 9, 2024