Carlos Alcaraz svela una preferenza riguardo il possibile match con Jannik Sinner

Ad un certo punto del match ha sofferto più del previsto e sullo 0-40 e parità di game nel quarto set i suoi tifosi hanno temuto ma ancora una volta Carlos Alcaraz è riuscito a ribaltare le cose e ha chiuso in quattro set contro il francese Ugo Humbert.

Una sfida più dura del previsto ma alla fine Alcaraz ha ottenuto il pass per il prossimo turno dove affronterà il vincente tra Tommy Paul e Roberto Bautista Agut. Nella conferenza post partita il campione murciano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È sempre fantastico qualificarsi per i Quarti di finale, mi sento benissimo in campo.

Miglioro in ogni partita che gioco e mi sento a mio agio. Spero di continuare in questo modo, credo di aver avuto la giusta concentrazione per tutta la partita". Poi ha proseguito: "Il terzo set è stato quello più difficile per me, ad un certo punto ho commesso qualche errore di troppo, ha fatto il break e ha cominciato a giocare sempre meglio.

Allo stesso tempo io non riuscivo a trovare una quadra per leggere il suo servizio ed ero in grossa difficoltà. Dopo il game dello 0-40 nel quarto set, ho salvato quel game e il mio tennis è cresciuto, sono riuscito ad ottenere la vittoria.

Sono felice che il terzo set non mi abbia influenzato, sono rimasto forte mentalmente e le cose sono andate sempre meglio". Alcaraz ha poi parlato anche del resto del torneo e ha parlato delle differenze tra il giocare outdoor o indoor: "Non sono abituato a giocare indoor onestamente anche se non mi reputo un giocatore 'cattivo' in queste condizioni di gioco.

Però penso ci sono diversi tennisti più bravi di me in queste condizioni e io, fosse per me, preferirei sempre giocare all'aperto, il mio tennis è adatto a queste condizioni di gioco", ha concluso poi il tennista.

Infine Alcaraz ha suggerito agli organizzatori di non metterlo in contemporanea con la partita della Spagna di Martedì, la semifinale degli Europei contro la Francia.