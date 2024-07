Emma Raducanu rivela di ispirarsi a Carlos Alcaraz: le interessanti parole

"Ho seguito la partita tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe prima di scendere in campo. È stato un tennis incredibile, molto divertente da guardare. Nelle ultime due sfide ho osservato Carlos, ed è stato bello vederlo prima della mia gara.

In certi momenti cerchi di imitare certi colpi o altro". Con queste parole, rilasciate in conferenza stampa, Emma Raducanu ha fatto sapere di ispirarsi al tennista spagnolo. Una bella fonte di ispirazione per la britannica, che è tornata a esprimersi a grandi livelli: l'inglese ha infatti raggiunto la seconda settimana di Wimbledon, a distanza di tre anni da quegli Us Open 2021 poi conquistati.

La 21enne ha infiammato il Centre Court con una splendida prestazione, che ha permesso di battere la top 10 Maria Sakkari col netto punteggio di 6-2, 6-3. "Quello di cui sono più felice è il livello che ho dimostrato, non vedo l'ora di scendere in campo nella mia prossima partita.

Ovviamente è incredibile. Lavori giorno dopo giorno, ma non sai mai quando tutto verrà ripagato e raccoglierai i frutti. Dopo molte sconfitte nel circuito, a volte è complicato rimanere nel momento, continuare a lavorare, rialzarsi.

Non sapete quanto sono contenta che gran parte del lavoro di questa settimana sia stato premiato" ha spiegato davanti ai media. "Questo è sempre stato uno dei miei grandi punti di forza. Mi faccio avanti, amo le sfide e cerco di superarle.

Penso che sia qualcosa che ho fatto fin da quando ero molto giovane. Negli ultimi due anni non sono riuscita a giocare a grandi livelli. Sapevo che Maria non mi avrebbe concesso di condurre gli scambi o commesso tanti errori, ero consapevole che dovevo approfittare delle opportunità che ci sarebbero state" ha aggiunto e concluso.