L'impressionante record di Carlos Alcaraz nei match al quinto set

Carlos Alcaraz è risorto dalle ceneri. Al terzo turno di Wimbledon lo spagnolo, campione in carica, si è trovato vicinissimo ad una clamorosa eliminazione. Un buonissimo Frances Tiafoe, infatti, si è trovato in vantaggio di un set (2-1) e avanti 0-30 sul punteggio di 4-4 nel quarto set.

A quel punto però il 3 volte campione slam ha messo in campo tutta la propria qualità, riuscendo a portare a casa il set al tiebreak e, complice la scarsa lucidità fisica dell’avversario, di chiudere il parziale decisivo con un netto 6-2.

Per il giovane campione iberico si tratta della dodicesima partita negli slam in cui è costretto al quinto set. Il dato impressionante è che in undici occasioni è riuscito a portare a casa il match. L’unico riuscito ad avere la meglio sullo spagnolo nel set decisivo è Matteo Berrettini, al terzo turno degli Australian Open 2022.

Il commento di Carlos Alcaraz

In conferenza stampa il tennista murciano ha commentato questa sua statistica: “Cosa mi rende speciale in queste situazioni? Che mi sento molto bene fisicamente (ride). Non lo so. Nel quinto set credo di aver alzato il mio tennis, il mio livello.

Il fatto di sentirmi così bene fisicamente mi aiuta anche a giocare, diciamo, con più calma del mio avversario. Mi sento molto meglio del mio avversario fisicamente e mentalmente: so che il mio avversario deve giocare un livello di tennis molto alto ed essere ad un livello di intensità molto alto se vuole battermi.

Questo mi aiuta molto a gestire le situazioni difficili del quinto set. Gioco con la statistica di aver perso solo una partita al quinto set, quindi questo è un vantaggio per me”. Alcaraz ha poi aggiunto: “Mi rendo conto di essere un grande giocatore nel quinto set.

Spingo il mio rivale e lo porto al limite, cerco di far sì che sia al 100% fisicamente e mentalmente. A volte è difficile per l'avversario mantenere quel tipo di intensità e quel livello nel quinto set.

Nella mia testa penso che sono bravo, che devo credere che vincerò e che mostrerò il mio miglior tennis. "Penso che vincerò, questo è ciò che fa la differenza per me."