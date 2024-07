"Non deve più accadere": Alcaraz netto dopo la vittoria a Wimbledon su Tiafoe

Una vittoria sudata e molto tormentata ma ancora una volta Carlos Alcaraz ha dimostrato di avere una grande condizione fisica e mentale e di essere, insieme al nostro Jannik Sinner, uno dei grandi favoriti per la vittoria finale del torneo di Wimbledon.

Contro Tiafoe lo spagnolo ha vinto in rimonta e al quinto set, ha evidenziato alti e bassi preoccupanti durante la conferenza stampa e ha spiegato che ci sono diversi aspetti dove provare a crescere, specialmente durante il corso del proprio match: "I problemi sugli alti e bassi non riguardano il tuo avversario ma te stesso.

Poi è chiaro che puoi avere delle difficoltà legate al livello del tennista e in quel caso diventa tutto più complicato. Per restare a questo livello devi essere forte mentalmente e non cedere in nessun momento, in alcuni tratti ho giocato un ottimo tennis poi però soprattutto nel secondo e nel terzo set ho sbagliato troppo e questo non deve più accadere.

Il mio obiettivo è mantenere un livello alto e una tale intensità per tutta la sfida". Il telecronista ha chiesto ad Alcaraz se ha chiesto o pensato di chiedere l'anticipo del suo match per vedere la Spagna e Carlos sorridendo ha risposto: "Sinceramente no, siamo a Wimbledon e penso a questo.

Però ho apprezzato che mi hanno messo al primo match. L' esultanza come Bellingham? Siamo in Inghilterra e qui lui è un'icona". Ora tessa al prossimo turno dove Alcaraz affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, tennista che sfiderà agli Ottavi di finale del torneo.

Un tabellone molto interessante ma tutti attendono la possibile semifinale tra Alcaraz e Sinner, rivincita della semifinale del Roland Garros ed ennesima sfida tra i due principali esponenti del nuovo tennis con la loro rivalità considerata come il futuro del tennis dopo i Big Three.