Alcaraz commenta la sfida con Tiafoe: "C'è un aspetto dove devo ancora migliorare"

Una dura battaglia ma alla fine Carlos Alcaraz ha ottenuto il pass per gli Ottavi di finale di Wimbledon e continua la sua difesa del titolo del torneo londinese. Il giovane talento ha sofferto molto più del previsto, ha vinto in rimonta e al quinto set contro Frances Tiafoe, rendendo così ancora più eclatante la sua media nell'ultimo e decisivo set, ben 12 vittorie e 1 sola sconfitta, in passato contro il nostro Matteo Berrettini.

Una sfida terminata giusto in tempo poi anche per vedere la sua Spagna e Carlos è riuscito poi a godere della vittoria delle Furie Rosse ai supplementari sulla Germania. Nella conferenza stampa post partita Alcaraz ha commentato così la sfida: "Sono molto contento della mia vittoria, è stata una sfida combattuta e credo di aver giocato un ottimo tennis.

Frances è un ottimo avversario e devo dire che ho avuto forse troppi alti e bassi nel corso della gara; dopo il primo set ho commesso qualche errore di troppo e direi che devo migliorare da questo punto di vista. La grande media al quinto set? Non lo so (ride), ma credo che incida le mie condizioni fisiche, solitamente quando arrivo al quinto set sento di stare meglio fisicamente e anche mentalmente rispetto al mio avversario.

Se il mio avversario vuole battermi al quinto set deve sapere che deve giocare al suo meglio e soprattutto utilizzando una grandissima intensità. Sicuramente sapere di questa media al quinto set può essere un vantaggio per me".

Parlando sempre della sfida con Tiafoe il tennista murciano prosegue: "Frances ha colpito molto bene e forte la palla e non riuscivo a controllare il gioco, lui è stato aggressivo e spesso mi ha creato grossi problemi", ha concluso il tennista.