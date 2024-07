Dalle ore di sonno al telefono: Carlos Alcaraz svela un importante cambiamento

Prosegue senza sosta la corsa del campione in carica di Wimbledon Carlos Alcaraz. Il tabellone dello spagnolo era sulla carta agevole ma il tennista sta approfittando di ciò e ha chiusoe prime due sfide in scioltezza.

Contro l'australiano Vukic Alcaraz ha chiuso con il risultato di 7-6;6-2;6-2. Dopo un primo set dove il murciano ha avuto qualche piccola difficoltà, Carlos ha chiuso senza problemi e ha raggiunto così il terzo turno.

Ecco le sue parole nella conferenza stampa post match: "Sono contento del livello a chi ho giocato oggi, sento che sto migliorando ogni giorno del torneo. Sto aggiungendo allenamenti, sto giocando e perfezionando il mio lavoro.

Penso di essere migliorato molto al servizio e credo che mi sto muovendo meglio rispetto al primo match, sono contento e soddisfatto dei miei colpi. Spero di continuare così e alzare ancora il mio livello". Al prossimo turno Alcaraz affronterà il tennista americano Frances Tiafoe, un avversario comunque insidioso: "Ho un ottimo rapporto con lui come con tanti tennisti fuori dal campo ma dentro nessuno è mio amico.

Quando si è in campo bisogna concentrarsi solo su se stessi e bisogna pensare a battere il proprio avversario. Frances è un ottimo tennista e una grande persona, sorride sempre e si diverte sia in campo che fuori.

Un ragazzo impressionante che prova a dare spettacolo ogni volta che esce, sarà una partita molto divertente da giocare e farò di tutto per vincere. Us Open 2022? Sarà un contesto totalmente diverso, lì eravamo a casa sua e invece qui sarà un po' diverso.

Abbiamo giocato un grande match ed è stata molto combattuta, cinque set, spero che quest'anno le cose non andranno allo stesso modo". Sulla pressione del campione in carica Alcaraz spiega: "Mi sono già trovato in questa posizione, l'ultima volta agli Us Open non ho sentito grande pressione e cerco di non pensarci.

Quest'anno per me è la stessa cosa, mi concentro solo sulla vita quotidiana e basta". Parlando dei cambiamenti degli ultimi tempi Carlos ha concluso: "Sono cambiate tante cose negli ultimi tempi, vado più presto a letto e tendo a riposare di più, tendo anche a non usare il telefono molto e questo per me è stato difficile (ride). Sto affrontando alcune cose e voglio fare tutto ciò che è in mio potere per giocare al meglio".