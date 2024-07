Carlos Alcaraz : "Tutto il mondo vuole vedere la semifinale tra me e Jannik Sinner"

Carlos Alcaraz ha superato con qualche difficoltà iniziale la prima minaccia a Wimbledon, rappresentata dal giovane qualificato Mark Lajal. Lo spagnolo ci ha messo un po’ per prendere il comando degli scambi, ma ha fatto poi valere la supremazia tecnica sul tennista estone, che si comportato comunque in maniera egregia, nella sua prima apparizione sui prestigiosi campi dell’All England CLub, come sottolineato anche dall’ex numero uno.

Il campione in carica ai Championships è il principale indiziato, insieme al rivale Jannik Sinner, ad alzare il prestigioso trofeo. Una responsabilità, quella di dover difendere il titolo, che non pesa al fenomeno iberico: “Lo rende ancora più speciale.

Sto cercando di non pensare alla pressione che ho per difendere i punti o al desiderio di andare lontano. La differenza rispetto all'anno scorso è che sono più maturo. So come giocare sull'erba, ho più esperienza su questa superficie", ha dichiarato in un’intervista a CNN.

"Tutto il mondo vuole la semifinale tra me e Jannik"

Il murciano è consapevole che bissare il successo dell’anno scorso dovrà passare sul ‘cadavere’ di tanti avversari di livello assoluto.

In molti si aspettano già la possibile semifinale contro Sinner. Il 21enne è più cauto e risponde così: “Tutti vogliono vedere il match di Jannik contro di me in semifinale e poi o Jannik o io giocare la finale contro Novak.

Tutti lo desiderano, ma è un processo molto lungo, una strada molto lunga, quindi vedremo se riuscirò a trovarmi in quella posizione", ha affermato, denotando un pizzico di scaramanzia. Alcaraz si è poi proiettato oltre, sognando ad occhi aperti.

Il suo obiettivo per la carriera è concesso solo alle leggende di questo sport, ma lui è sulla strada giusta: “Voglio essere uno dei migliori di sempre. Voglio sedermi allo stesso tavolo dei Big 3, le leggende del nostro sport.

Per raggiungere questo sogno, voglio essere circondato da marchi e persone che condividano questa cosa con me, che pensano in grande. Ho ottenuto grandi risultati finora, ma è qualcosa a cui non voglio pensare, guardo già avanti”, ha concluso.