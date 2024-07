Carlos Alcaraz: "Sorpreso dal livello del mio avversario. Mi piace giocare sull'erba"

Lo spagnolo ha analizzato il suo match d'esordio ai Championships in conferenza stampa

Se devo scegliere, preferisco giocare al meglio dei cinque, perché sento di avere più opportunità per recuperare nel corso di un match. Anche se sono sotto di due set, sento di avere ancora il tempo per rimontare" .

Lui ha giocato senza avere nulla da perdere, i primi turni non sono per niente facili. Spero di continuare così. Mi diverto molto quando gioco sull'erba e, nello specifico, a Wimbledon. È una superficie che mi permette di esprimere al meglio il mio stile di gioco.

Sono convinto che se continua così, scalerà rapidamente la classifica. Sono soddisfatto anche del livello che ho espresso io naturalmente" , ha detto Alcaraz in conferenza stampa. "È sempre difficile iniziare un torneo, la prima partita è complicata perché devi adattarti alle condizioni.

"Sono molto felice di essere tornato di nuovo a giocare su questo meraviglioso campo. È stato davvero speciale vincere oggi. Sono rimasto un po' sorpreso dal livello del mio avversario, penso abbia giocato in modo fantastico.

Lo spagnolo ha dovuto fare i conti con un avversario più duro del previsto, perché il qualificato Mark Lajal si è messo in mostra e ha espresso un alto livello di gioco per due set. Alcaraz ha avuto il merito di saper effettuare la giusta giocata nei momenti delicati e ha comunque chiuso senza concedere nemmeno un parziale al rivale.

Aprire il programma sul Campo Centrale di Wimbledon nel primo lunedì del torneo non è mai facile. Carlos Alcaraz ha colorato il suo debutto da campione in carica ai Championships con una vittoria dal sapore speciale.

