Alcaraz lancia un chiaro messaggio a Jannik Sinner e Novak Djokovic in conferenza

"È sempre fantastico tornare qui a Wimbledon, ancora più speciale farlo da campione in carica. Ho dei bellissimi ricordi e sono entusiasta di iniziare il torneo. Spero di ottenere lo stesso risultato dello scorso anno.

Mi sento molto bene. Dopo il Queen's ho avuto molti giorni per allenarmi e migliorare" . Carlos Alcaraz è più motivato che mai in vista dell'esordio da campione in carica ai Championships e ha lanciato un chiaro messaggio ai suoi rivali nel corso del Media Day.

Il sogno del fenomeno spagnolo è trionfare di nuovo sui prati dell'All England Club e siglare quella che diventerebbe una storica doppietta Slam vincendo nello stesso anno il Roland Garros e Wimbledon.

Alcaraz lancia un chiaro messaggio a Sinner e Djokovic in conferenza

"Vincere un torneo del Grande Slam è complicato.

In questo caso si tratta di passare dalla terra battuta all'erba in poco tempo, due superfici totalmente diverse. Ci proverò. Voglio scrivere il mio nome nella lista dei vincitori del Roland Garros e di Wimbledon nello stesso anno.

Sarà molto complicato ed è una grande sfida, ma sono pronto" , ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa prima di rivelare la routine che segue dopo aver conquistato un torneo importante. "Ricordo che lo scorso anno, dopo la finale a Wimbledon, avevo tante cose da fare: interviste, conferenza stampa, test antidoping...

ho finito tardi. Poi sono andato a cena con i miei genitori e le persone a me vicine per festeggiare. La mattina successiva ho rilasciato altre interviste, scattato foto e così via. È difficile celebrare dopo la partita perché sei stanco.

Tutta quell'adrenalina e i nervi vanno via. Il tuo corpo è stanco. È difficile renderti conto di ciò che hai ottenuto, ci vogliono alcuni giorni" . Sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha infine aggiunto: "Non è facile cambiare superficie in una sola settimana.

Sono sicuro al 100% che sarà ai Giochi Olimpici. Per me è un evento incredibile. Sarà la mia prima volta, quindi non vedo l'ora di vivere questa esperienza. Darò il 100% per il mio Paese" .