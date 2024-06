Carlos Alcaraz determinato: "A Wimbledon per lo stesso risultato dell'anno scorso"

Nella stessa giornata in cui è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon 2024, il detentore del titolo Carlos Alcaraz ha spiegato quelli che sono i suoi obiettivi per il terzo Slam dell'anno che prende via lunedì 1 luglio a Wimbledon.

Come tradizione Carlos Alcaraz, campione in carica giocherà il primo match sul Campo Centrale nella prima giornata. Dopo la sconfitta prematura al Queen's, torneo nel quale è stato battuto in ottavi da Draper, Alcaraz punta deciso al bis dopo il successo dello scorso anno in finale contro Novak Djokovic.

Il campione del Roland Garros 2024 di certo non può lamentarsi del sorteggio visto che ha evitato diverse mine vaganti non comprese tra le teste di serie e il suo cammino almeno sulla carta sembra essere decisamente più agevole rispetto a quello dei suoi due principali rivali, ovvero Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz: "Mi sento bene e sono qui per ripetere lo stesso risultato dell'anno scorso"

Alcaraz dopo aver vinto il Roland Garros ha spiegato ai media che il problema all'avambraccio che lo ha fortemente condizionato nella prima parte della stagione sulla terra battuta sembra essere decisamente superato.

Parlando ad un evento organizzato da Babolat nel quale erano presenti anche Holger Rune e Cameron Norrie tra gli altri ha detto espressamente di essere a Londra con l'obiettivo di riconfermare il titolo vinto nel 2023. "Mi sento come se non avessi più infortuni, che posso colpire liberamente, al 100% senza pensarci.

Abbiamo fatto un ottimo lavoro. La stagione sulla terra battuta è stata difficile, ma non ho più sentito alcun dolore". E a domanda specifica su quale sia il suo obiettivo per questo Wimbledon: "Sono qui per ottenere lo stesso risultato dell'anno scorso", sono state le parole dell'iberico. Ovvero rivincere il titolo.