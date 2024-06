Wimbledon - Carlos Alcaraz proverà a difendere il titolo: i possibili avversari

Come accaduto nella scorsa edizione del Roland Garros, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner occupano la stessa parte di tabellone anche a Wimbledon e potrebbero quindi incontrarsi in semifinale e non in finale. L'obiettivo dello spagnolo è quello di difendere il titolo conquistato ai Championships nel 2023 battendo in un'epica finale - terminata al quinto set - Novak Djokovic.

All'esordio, Alcaraz se la vedrà con il qualificato Mark Lajal. Il 21enne estone si è comportato benissimo nel torneo di qualificazioni eliminando Francesco Passaro, Henrique Rocha e rifilando un sonoro 3-0 a James Duckworth nel turno decisivo.

In caso di vittoria, troverebbe uno tra Sebastian Ofner e Aleksandar Vukic.

Wimbledon - Alcaraz proverà a difendere il titolo: i possibili avversari

La prima testa di serie presente sulla sua strada è Frances Tiafoe, che non sta attraversando un bel momento sia dal punto di vista dei risultati che delle condizioni fisiche.

L'americano è stato infatti costretto a ritirarsi al torneo del Queen's al seguito di una caduta che gli ha procurato un infortunio al ginocchio. Matteo Arnaldi cercherà di sfruttare l'occasione per regalarsi un terzo turno da sogno con Alcaraz.

Nello stesso ottavo del fenomeno di El Palmar figurano Ugo Humbert e Sebastian Baez, alle prese con Alexander Shevchenko e Brandon Nakashima. I maggiori indiziati per raggiungere i quarti di finale nella stessa parte di main draw sono, almeno sulla carta, Casper Ruud, Tommy Paul e Alexander Bublik.

L'americano, in particolare, ha trionfato al Queen's e dimostrato di poter essere un avversario pericoloso sull'erba.