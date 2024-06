Carlos Alcaraz svela il segreto riguardo i suoi risultati sull'erba

Inizialmente in molti dubitavano del suo livello sull'erba invece fin dall'inizio Carlos Alcaraz ha smentito tutti e ha mostrato di essere competitivo alla grande su questa superficie dove - a soli 21 anni - ha vinto già Wimbledon e il Queen's ed ha una media di 17 vittorie e solo 2 sconfitte quando si gioca su erba.

In queste ore Carlos affronterà un avversario piuttosto insidioso, il britannico Draper, reduce dalla vittoria sul nostro Berrettini in quel di Stoccarda. C'è curiosità di vederli all'opera e capire se l'attuale numero due al mondo avrà difficoltà o meno.

In queste ore il tennista ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tennis Channel e ha parlato di tanti temi: "Adoro giocare su questa superficie e credo che si adatti perfettamente al mio stile. L'esperienza di arrivare a questa fase della stagione è per me molto stimolante ed è un cambiamento totale rispetto alle dinamiche che vediamo su altre superfici.

Sull'erba posso giocare con il mio tennis e davvero in maniera molto aggressiva, riesco ad andare a rete e godermi il mio gioco". Il tennista spagnolo che deve difendere il titolo qui in Gran Bretagna ha poi proseguito: "Penso che il mio atteggiamento in campo cambi di volta in volta quando gioco su questa superficie, devo adattarmi e comprendere ciò che accade, ma in generale non mi lamento di giocare su erba".

Queste ultime frasi magari fanno riferimento al fatto che diversi Top Ten hanno espresso il proprio malcontento per giocare su questa superficie e non tutti sono felici di giocarci. Sicuramente Alcaraz non è uno di questi. Ora testa alla sfida contro Draper, probabilmente il match di giornata tra i tornei odierni di Halle e del Queen's.