Carlos Alcaraz: "Non importa quello che ho già vinto, devo migliorare ancora tanto"

Carlos Alcaraz ha spesso elogiato Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal per aver dominato il Tour per così tanto tempo. Una qualità, in particolare, ha permesso ai Big 3 di scrivere la storia del tennis anno dopo anno: la costante voglia di lavorare sui dettagli per continuare a migliorare nonostante tutti i successi e i record.

È proprio riflettendo su questa importante lezione che Alcaraz non vuole smettere di crescere per aggiungere nuovi e fondamentali tasselli al suo gioco e alle sue capacità.

Alcaraz: "Non importa quello che ho già vinto, devo migliorare ancora tanto"

“Il primo match in ogni nuovo torneo non è mai facile, soprattutto quando inizia la stagione sull’erba.

Vuoi raggiungere buoni risultati e devi fare sempre i conti con le tue alte aspettative. Sono felice della mia prestazione. Giocare contro Francisco Cerundolo è sempre un buon test. È bello ritrovarsi in queste situazioni, quando devi lottare per ritornare in gioco in un set, come è accaduto a me oggi nel secondo.

Sono contento di tutto quello che ho fatto e spero di continuare così" , ha detto Alcaraz ai microfoni dell'ATP dopo l'esordio vincente al torneo del Queen's, dove difende il titolo. "Non importa quale torneo io stia giocando e tutto quello che ho già raggiunto nella mia carriera.

Sto ancora imparando giorno dopo giorno. Devo fare meglio ogni volta che entro in campo. Sull’erba, nello specifico, devo capire come giocare e muovermi bene. Quindi sì, sento di dover imparare ancora molte cose" .

Lo spagnolo si è concesso tre meritati giorni di vacanza a Ibiza con i suoi amici al termine dell'incredibile cammino vissuto al Roland Garros. "Mi sono divertito e devo godermi i miei giorni liberi. Hai bisogno di prenderti una pausa e celebrare un importante successo.

Anche solo per rilassarti dal punto di vista mentale per poi tornare più forte di prima. Tre giorni mi sono bastati( ride, ndr) ” .