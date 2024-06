Alcaraz e il doppio con Nadal alle Olimpiadi: "Un sogno giocare con il mio idolo"

Carlos Alcaraz ha celebrato il successo ottenuto al Roland Garros concedendosi una breve vacanza a Ibiza con i suoi amici. Nemmeno il tempo di realizzare quanto di incredibile portato a termine a Parigi, lo spagnolo ha subito fatto e disfatto le valigie per raggiungere Londra e preparare la stagione sull'erba.

Una parte di stagione in cui cercherà di difendere i titoli vinti lo scorso anno al torneo ATP 500 del Quenn's e a Wimbledon. Alcaraz ha ribadito l'importanza di trovare un equilibrio tra vita privata e professionale per rendere al meglio ed essere sempre fresco dal punto di vista mentale.

Alcaraz e il doppio con Nadal alle Olimpiadi: "Giocare con il mio idolo sarà un sogno"

"Ho trascorso alcuni giorni di vacanza con un gruppo di amici. Mi sono divertito a festeggiare il Roland Garros. Ho bisogno anche di queste cose.

È chiaro che ogni giocatore è diverso, ma per me è fondamentale separare vita personale e tennis per raggiungere il massimo livello. Devo avere i miei giorni liberi per rilassarmi mentalmente, stare con la famiglia e gli amici, e lasciare da parte la racchetta.

Noi tennisti abbiamo poco tempo per farlo e dobbiamo sfruttare queste poche occasioni" , ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa e nelle parole riportate da AS. "Domenica ho sollevato il titolo a Parigi e lunedì avevo molti impegni.

Poi sono andato a Ibiza per rilassarmi con qualche amico per tre giorni. Dopo quattro giorni, cambi superficie, torneo e condizioni di gioco. Sono tornato a casa solo per prepararmi e venire qui. Finisci un torneo e puoi festeggiare per non più di due giorni.

Stagione sull'erba? Ora so come devo giocare su questa superficie e sono più maturo. Non mi sono mosso benissimo nel corso del primo allenamento qui, ma il processo è più lento" . Alcaraz ha infine provato a descrivere le emozioni provate quando ha scoperto che condividerà il campo con il suo idolo Rafael Nadal ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

"Non ho giocato tanto quanto avrei voluto il doppio. Mi piace, soprattutto quando giochi con un tennista che è anche un tuo amico. Giocare con Nadal ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 mi emoziona. Sono molto felice di avere l'opportunità di giocare con il mio idolo e cercherò di godermi ogni momento.

Non mi sarei mai aspettato di giocare con lui alle Olimpiadi. Conosce bene quei campi e mi insegnerà tante cose. Sono un ragazzo giovane che ha ancora bisogno di crescere sia come persona che come giocatore. Sarebbe un sogno vincere una medaglia con lui" .