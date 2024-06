Sinner-Alcaraz, la sfida si sposta a Wimbledon: il pensiero di Bertolucci

La stagione sulla terra battuta, in attesa di riabbracciare il circuito per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, si è chiusa con il trionfo di Carlos Alcaraz al Roland Garros. Il tennista spagnolo ha sconfitto in cinque set Alexander Zverev in finale e conquistato il terzo Slam in carriera a 21 anni.

Il Tour si sposterà ora sull'erba, dove i protagonisti assoluti potrebbero essere ancora Jannik Sinner e lo stesso Alcaraz. Il nativo di El Palmar ha stupito tutti lo scorso anno nell'ultimo atto di Wimbledon battendo Novak Djokovic sul suo terreno preferito: quello del quinto set.

Alcaraz proverà a difendere il titolo ai Championships, dove non ci sarà Rafael Nadal e non dovrebbe esserci Djokovic. Il campione serbo ha subito un intervento al ginocchio e, con ogni probabilità, sarà costretto a saltare il terzo Major della stagione.

Da Sinner ad Alcaraz: Bertolucci sulla prossima edizione di Wimbledon

In un editoriale redatto per il quotidiano La Gazzetta dello Sport, Paolo Bertolucci si è complimentato con lo spagnolo titolando: "Roland Garros, ha vinto il migliore.

E ora Alcaraz parte favorito anche a Wimbledon" . "Alla fine ha trionfato sulla terra rossa del Roland Garros il giocatore più forte; Alcaraz ha vinto meritatamente, dopo aver attraversato un torneo irto di difficoltà, battendo il greco Tsitsipas, Jannik Sinner in semifinale, e appunto Zverev" , ha scritto Bertolucci.

"Avversario che, a questo punto, torna meritatamente al secondo gradino del ranking mondiale portando a casa ottimamente il terzo Slam su tre superfici diverse: prima il cemento dell’US Open, poi l’erba di Wimbledon e ora la terra di Francia.

Noi italiani usciamo dal prestigioso torneo parigino orgogliosi di quanto accaduto e vissuto in queste due settimane. Sono arrivati risultati obiettivamente insperati sia tra gli uomini che tra le donne, e anche la semifinale con la sconfitta di Jannik Sinner va accettata come un risultato positivo visto quello che l’azzurro aveva passato in precedenza e considerato che il nuovo numero uno del mondo italiano è stato l’unico giocatore che è riuscito a mettere davvero in seria difficoltà il vincitore del Roland Garros" .