Federer, l'ex coach su Carlos Alcaraz: "Quello che sta facendo è incredibile"

Con la vittoria al Roland Garros è senza dubbio l'uomo del momento, Carlos Alcaraz ha soli 21 anni e già tre Slam all'attivo, raggiunti tutti su superficie differente. Un campione in crescita totale e che sembra solo all'inizio di una straordinaria carriera, tutti in queste ore - sia tifosi che addetti ai lavori - si domandano fin dove il campione murciano possa davvero arrivare.

L'ex coach storico di Roger Federer, il noto Severin Luthi, ha parlato ai microfoni di Tennis Legend Podcast e ha trattato di tanti temi. Ecco nello specifico le sue parole: "È incredibile quello che lui ha fatto, parliamo di un ragazzo che ha ancora 21 anni.

Dopo il terzo set pensavo che Zverev avesse vinto, avevo l'impressione che fosse più forte in quel momento e invece mi sbagliavo. È assurdo, per certi versi una follia, che Alcaraz abbia già vinto tre titoli del Grande Slam, a soli 21 anni".

Luthi ha poi svelato un retroscena riguardo il tennista iberico: "Non lo conosco molto benez ci siamo allenati solo una volta con lui a Wimbledon. Lui era ancora junior, parlai con Ferrero e ricordo che disse che era bravo.

A quel tempo già era molto bravo ma non immaginavamo che avesse già questa carriera. Pronostici? Sono cauto, nessuno avrebbe immaginato che i Big Three superassero i 20 Slam, ci sono tanti fattori oltre alla bravura ma intravedo un futuro luminoso per lui".

Luthi ha parlato di cosa gli imprrsiona di Alcaraz: "Non ci sono molti tennisti che colpiscono la palla così forte, penso ad esempio ad Alexander Zverev. Quello che mi impressiona di più è la sua passione e penso che lui viva per quello che fa.

Lui ha buone maniere ed è genuino, poi è completo. 20/30 anni fa gli spagnoli giocavano solo da fondo campo, lui invece è completo".