Carlos Alcaraz in vacanza a Ibiza, l'agente è preoccupato: "Ho paura"

Carlos Alcaraz si è concesso qualche ora di puro divertimento a Ibiza per celebrare il terzo Slam in carriera vinto al Roland Garros all'età di 21 anni. Lo spagnolo è diventato il più giovane tennista della storia in grado di conquistare almeno un Major su tutte le superfici grazie alla vittoria in cinque set ottenuta ai danni di Alexander Zverev in finale.

Alcaraz si è recato a Ibiza con alcuni amici e si è divertito in uno dei locali che caratterizza la vita notturna nelle isole Baleari. In uno dei video pubblicato dal suo gruppo, il nativo di El Palmar è apparso con il microfono in mano intento a cantare alcuni simpatici cori.

Alcaraz da solo a Ibiza, l'agente è preoccupato: "Ho paura che accada una cosa"

Mentre Alcaraz si diverte, come giusto che sia, l'agente Albert Molina è invece preoccupato.

Preoccupato non per un possibile comportamento sbagliato del suo giocatore, ma per la cattiveria delle persone pronte a riprendere con il telefonino qualcosa che potrebbe essere frainteso. "Lui non voleva nessuno. Mi spaventa personalmente, ma non per Carlos.

Perché so che il problema è che Carlos è molto nobile. Quindi non mi spaventa lui, ma le persone che può avere al suo fianco. Non parlo dei suoi amici perché sono brave persone. Quando ti esponi così tanto fuori, ci sono sempre persone con un telefono che possono registrare qualcosa che può essere preso fuori dal contesto o non può essere la realtà così.

Perché alla fine una foto o un video di 5 secondi possono trasmetterti cose che non sono reali, bugie. Ho paura che questo gli accada" , ha spiegato Molina a El Partidazo de Cope.