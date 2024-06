Carlos Alcaraz svela con chi vorrebbe giocare la finale di Wimbledon 2024

Un altro Grande Slam all'orizzonte, una nuova finale da rincorrere. I pensieri attuali di Carlos Alcaraz sono tutti rivolti al tour sull'erba e al prestigioso torneo di Wimbledon. Dopo aver conquistato con merito il Roland Garros, il giovane spagnolo ha tantissima voglia di riconfermarsi campione del Major londinese.

Intervistato da 'El Partidazo de Cope', l'iberico ha già fatto sapere con quale tennista vorrebbe giocare l'atto conclusivo della manifestazione che assegna il trofeo: "Per vincere un torneo di quella portata, è necessario affrontare i migliori.

Mi piacerebbe tantissimo battagliare nuovamente con Jannik Sinner, questa volta in una finale dello Slam" sono le parole rilasciate da Carlisos, che ha in un certo senso lanciato la sfida all'altoatesino (i due si potranno incrociare solo alla fine della competizione, visto che saranno le teste di serie numero uno e due del tabellone principale).

Nel corso dell'intervista il murciano ha dichiarato il ruolo fondamentale di coach Juan Carlos Ferrero: "A volte mi perdo un po' in campo, non so cosa fare.

Lui mi aiuta molto in questo, lo ascolto sempre. Mi piacerebbe che lavorassimo insieme durante tutta la mia carriera" ha dichiarato.