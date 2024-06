Quando gioca Carlos Alcaraz? Il calendario e il progetto con Nadal per le Olimpiadi

Quali saranno i prossimi tornei che vedranno in campo Carlos Alcaraz? Il tre volte campione Slam dopo aver vinto il Roland Garros, domenica scorsa, questa settimana non è impegnato in nessun torneo ma dalla prossima tornerà già in campo.

Wimbledon è alle porte, non è troppo lontano e occorre non dare spazio a troppi festeggiamenti per il successo parigino ma occorre prepararsi per la stagione su erba. La testa di Carlos Alcaraz è già proiettata verso Londra dove cercherà di fare il bis del successo della scorsa edizione vinta in finale su Novak Djokovic.

Quali sono i prossimi tornei che giocherà Carlos Alcaraz?

Il tennista spagnolo tornerà in campo la prossima settimana per l'Atp 500 del Queen's storico evento di preparazione a Wimbledon. Sarà la testa di serie numero 1 del torneo perchè la stessa settimana, Jannik Sinner, numero 1 del mondo guiderà il seeding del 500 di Halle.

Naturalmente poi dopo il Queen's un'altra settimana senza tornei e poi giocherà Wimbledon che quest'anno è in programma da lunedì 1 luglio a domenica 14 luglio. Qui il programma di Alcaraz sarà molto legato a come andranno le cose nel terzo Slam della stagione.

Se arriverà in fondo ha lasciato al momento in sospeso la possibile partecipazione ad un torneo sulla terra battuta per tornare a prendere confidenza con quella superficie in vista delle Olimpiadi di Parigi che scattano il 27 luglio con finale il 4 agosto proprio al Roland Garros.

Se ci dovesse essere un'eliminazione precoce da Wimbledon aumenterebbero le probabilità di vederlo iscritto ad un torneo di luglio sul "rosso". Il tutto va legato al fatto che Rafael Nadal e Carlos Alcaraz hanno in animo di giocare il doppio alle Olimpiadi insieme.

E naturalmente potrebbero e vorrebbero giocare un torneo di rodaggio prima delle Olimpiadi. Se Nadal-Alcaraz volessero giocare, le possibilità potrebbero esserci nella settimana dal 15 al 21 luglio: con l'Atp 500 ad Amburgo oppure il 250 in Svizzera a Gstaad o il 250 in Svezia a Bastad dove ci sarà anche Jannik Sinner.

Tutto però molto a ridosso della data della finale di Wimbledon e per questo al momento Alcaraz non ha preso nessuna decisione definitiva.