Ferrero: "Ecco il prossimo torneo che chiederemo a Carlos Alcaraz di vincere"

Il più giovane tennista a conquistare almeno un Grande Slam su tutte e tre le superfici di gioco (Us Open su cemento nel 2022, Wimbledon su erba nel 2023 e ora il Roland Garros sulla terra battuta nel 2024). Carlos Alcaraz ha piazzato un altro colpo importante a livello Major con il titolo a Parigi.

Lo spagnolo continua a battere record di precocità a ogni suo trionfo: il prossimo obiettivo messo nel mirino è la competizione a cinque cerchi, che si giocherà in Francia sui campi in cui si è imposto nelle due precedenti settimane.

Il giovane iberico ci proverà sia nell'individuale che in doppio, con il suo storico idolo Rafael Nadal.

L'annuncio 'a sorpresa' di Ferrero

Juan Carlos Ferrero, nelle parole raccolte da Marca dopo la proclamazione al Roland Garros, ha sottolineato un aspetto non di poco conto sul suo atleta: "Ha ancora molti margini di miglioramento e continueremo a lavorarci.

Ha solo 21 anni". Il coach 44enne ha svelato un grande obiettivo che ha ora in mente di raggiungere: "È chiaro che gli chiederemo di vincere gli Australian Open l'anno prossimo. Sarebbe davvero un bel traguardo". L'ex numero uno del mondo ha poi rimarcato: "Sappiamo che in ogni torneo in cui gareggerà sarà uno dei favoriti.

Ovviamente gli Slam sono la nostra grande priorità, ma dobbiamo migliorare ancora. È importante che rimanga rilassato in modo che la pressione di essere uno dei migliori non gli pesi troppo e può continuare a giocare il suo miglior tennis".

Il team e lo stesso Carlitos si concentreranno ora all'erba con gli appuntamenti del Queen's e di Wimbledon, nei quali sarà chiamato a difendere i titoli ottenuti nel 2023. Un back-to-back consentirebbe ad Alcaraz di provare l'assalto al numero uno di Jannik Sinner entro la fine dell'anno.