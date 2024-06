"Ho festeggiato con la mia famiglia, le persone arrivate direttamente da Murcia e i miei amici. Siamo andati a cena insieme e ho fatto tutto quello che non potevo fare durante il torneo mangiando ciò che non potevo mangiare durante la competizione.

Di solito presto molta attenzione, ma ora mi sono lasciato un po' andare e ho tolto il piede dell'acceleratore. Dopo tutto il lavoro, i sacrifici che compi per vincere un trofeo del genere, devi goderti il successo" . A volte è difficile pensare agli atleti come a delle persone "normali" .

Vedere un tennista di soli 21 anni conquistare tre Slam e diventare il più giovane numero uno della storia può distogliere lo sguardo da quel fattore umano che un giocatore ricerca per ritrovare sé stesso e godersi attimi di pura spensieratezza.

È quello di cui ha parlato Carlos Alcaraz dopo aver trionfato al Roland Garros al sito ufficiale dell'ATP. Lo spagnolo si è soffermato sulla quotidianità e sul fondamentale equilibrio tra sport e vita privata.

Alcaraz: "È importante non sentirsi solo un tennista, ma anche un ragazzo normale"

"È qualcosa che sto imparando. Ho 21 anni e sto ancora cercando di conoscere me stesso: le cose di cui ho bisogno o meno, come farle o non farle.

Ho capito che bisogna trovare un equilibrio tra giorni di lavoro e sofferenza e giorni di riposo e libertà per fare quello che vuoi e non sentirti solo un tennista ma un ragazzo normale" , ha spiegato Alcaraz prima di analizzare il lungo percorso che lo ha portato ad avere molti dubbi prima di scendere in campo a Parigi a causa dell'infortunio all'avambraccio.

"Sono una persona che tende a piangere più quando è frustrato che quando è felice. Non piango molto, ma l'ho fatto a causa di alcuni infortuni che mi hanno obbligato a saltare tornei a cui tenevo davvero tanto.

Mentalmente è stato angosciante. Utilizzo il braccio destro per tutto e sapere che forse non avrei recuperato al 100% mi faceva soffrire. A Madrid il braccio è tornato a infastidirmi alla quarta partita e ho dovuto saltare Roma.

Abbiamo effettuato diversi controlli per arrivare qui nella migliore forma, ma la mia mente continuava a porsi domande. Non avevo certezze sul modo in cui avrebbe reagito il mio braccio in uno Slam con partite al meglio dei cinque set.

È stata dura, ma mi sono sentito meglio turno dopo turno. Non era il momento di avere paura e mi sono fidato di tutto il lavoro fatto dimenticandomi del resto" .