Sono solo sette i tennisti in vantaggio negli scontri diretti con Carlos Alcaraz

Gli altri nomi sono abbastanza sorprendenti e fanno riferimento ai primi passi mossi da Alcaraz nel Tour ATP. Mikael Ymer è 2-0: Australian Open e Winston-Salem 2021. Thiago Monteiro può vantare un inatteso 2-0, ma Alcaraz si è ritirato sull'1-1 a Rio de Janeiro per un infortunio alla caviglia.

Un'altra impressionante statistica emerge nel bilancio degli scontri diretti disputati da Alcaraz nel circuito maggiore. Sono solo setti i tennisti in vantaggio negli head to head con lo spagnolo, che ha eliminato dalla lista Zverev portandosi sul 5-5.

Le sfide con Sinner e Zverev si sono risolte al quinto set, che Alcaraz ha portato ancora dalla sua parte. Sono undici le vittorie al set decisivo in uno Slam su dodici partite: l'unica sconfitta in cinque set è arrivata nel 2022 agli Australian Open ai danni di Matteo Berrettini .

Alexander Zverev sbotta in conferenza stampa: "Nessuno deve più chiedermelo" 2 giorni fa

Lo spagnolo ha mostrato grande forza mentale sia nella semifinale contro Jannik Sinner che nella finale con Alexander Zverev . Pur non esprimendo con continuità il suo miglior tennis, Alcaraz ha trovato il modo di aggiudicarsi entrambi gli incontri e lasciare Parigi con la Coppa dei Moschettieri tanto sognata dal suo primo torneo internazionale disputato proprio sotto la Torre Eiffel all'età di 12 anni.

Il più giovane numero uno della storia - traguardo raggiunto nel 2022 dopo il trionfo agli US Open - e, ora, il più giovane giocatore a vincere almeno uno Slam su tutte le superfici di gioco. Carlos Alcaraz non ha intenzione di aspettare nessuno e, grazie al successo ottenuto al Roland Garros , ha siglato un altro incredibile record di precocità.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD