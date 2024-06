Carlos Alcaraz felice: "Per vincere questi tornei ci vuole una grande forza mentale"

Tre Slam alle sue prime tre finali, tutti vinti su tre superfici differenti e a soli 21 anni. Carlos Alcaraz è diverso da tutti gli altri ragazzi della sua età, è un ragazzo speciale. E pensare che solo 9 anni Carlos parlava dei suoi sogni e a 12 anni narrava che il suo sogno più grande era vincere Roland Garros e Wimbledon.

La sua carriera è appena cominciata e Carlos li ha già vinti entrambi e sembra pronto a distruggere tanti altri record. In conferenza stampa il tennista murciano, apparso raggiante, ha parlato così: "Quel bambino sarebbe orgoglioso del fatto che ha vinto questo torneo cosi' giovane, ho lavorato molto e ho fatto tanti sacrifici per arrivare fin qui, sono davvero felice.

Guardavo questi tornei in TV e mi dicevo che un giorno li avrei vinti, ora ci sono riuscito. Raggiungere questi obiettivi è molto bello per me, la mia famiglia e tutti quelli che mi stanno accanto, sto coronando i miei sogni".

Alcaraz si farà un tatuaggio con la torre Eiffel e la data della vittoria del primo Roland Garros e spiega: "Come i miei genitori prenderanno quatuaggio? Beh, se ne fregano e gli ho già detto che sarà il primo di molti.

Per un ragazzo di Murcia come me è un orgoglio fare la storia di questo sport, sono felice per me, la mia famiglia e tutta la mia gente". E riguardo la lezione che Alcaraz ha appreso da questo torneo, lo spagnolo ha spiegato: "Da questo torneo ho appreso la lezione che nel tennis serve una grande forza mentale.

Puoi anche non giocare benissimo, ma ci vuole una grande forza mentale, soprattutto nei momenti decisivi. Se sei debole di testa, anche se giochi il tuo miglior tennis, alla fine non vincerai. Per vincere uno Slam serve una grande forza mentale, ho ragionato molto su questa cosa e dopo questo torneo sono arrivato a questa conclusione", la chiusura del neo vincitore del Roland Garros. Con questo successo Alcaraz è tornato tra l'altro numero due al mondo, subito dietro a Jannik Sinner.