Ferrero: "Alcaraz non ha fatto tutto quello che gli ho chiesto prima della partita"

Ha avuto bisogno di perdere quel parziale per ricominciare da capo, calmarsi e iniziare a giocare al suo vero livello" .

Deve imparare anche a gestirsi mentalmente" , ha detto Ferrero ai microfoni di Eurosport. "Non so proprio cosa sia successo nel terzo set, perché mi sembrava che fosse tutto sotto controllo. Ma alla fine ha avuto troppa tensione nelle gambe e nel braccio e pensato troppo a vincere.

Ma alla fine ha resistito - anche con i problemi fisici accusati - e vinto il trofeo.Mi sembra che a volte voglia giocare troppo bene, ma non ha bisogno sempre di esprimere il livello incredibile che vorrebbe. Ha bisogno di rallentare in determinati momenti delle partite.

"Carlos ha vissuto tanti alti e bassi, ha sofferto e non ha fatto tutte le cose di cui abboiamo parlato nello spogliatoio.

Il giocatore classe 2003 ha conquistato il Roland Garros e il prossimo anno in Australia andrà già a caccia del personale Career Grand Slam.

"Quando sei nel box soffri molto di più rispetto al giocatore. Oggi è stata una di quelle partite in cui soffri continuamente" . Juan Carlos Ferrero non ha nascosto lo stato d'animo con cui ha seguito le gesta del suo allievo durante la finale del Roland Garros .

