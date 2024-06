Roland Garros - Rafael Nadal rende omaggio a Carlos Alcaraz: il post

Il campione spagnolo si è congratulato con il suo connazionale per il successo ottenuto a Parigi

Ljubicic sulla crisi del tennis in Francia: "Manca un giocatore come Jannik Sinner"

Alexander Zverev sbotta in conferenza stampa: "Nessuno deve più chiedermelo"

"Congratulazioni per questa immensa vittoria, Carlos. Grande!!!! Sono molto felice per i tuoi successi!!! " , ha scritto Nadal sul proprio account Twitter.

Le prime parole di Carlos Alcaraz dopo il successo in semifinale contro Jannik Sinner 2 giorni fa

Sono due i tennisti che hanno conquistato il Roland Garros ancora prima di compiere 22 anni dal 2000: Rafael Nadal e Carlos Alcaraz . Quest'oggi, il fenomeno di El Palmar è entrato dall'ingresso principale in quel club che contava come unico membro il suo idolo fino a qualche ora fa.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD