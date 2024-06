Alcaraz: "Da bambino correvo a casa per seguire il torneo e ora sollevo il trofeo"

Quel bambino che correva a casa dopo una intensa giornata di scuole per guardare il Roland Garros ha realizzato il suo sogno. È Carlos Alcaraz il nuovo re di Parigi: lo spagnolo ha conquistato il terzo Slam in carriera vincendo un'altra battaglia al quinto set contro Alexander Zverev.

Nessuno ha mai vinto almeno un Major su tutte e tre le superfici di gioco alla sua età: numeri e record destinati a crescere ancora e ancora nel tempo. La stella di El Palmar ha ringraziato il suo team e la sua famiglia nel corso di una emozionante cerimonia di premiazione.

Le prime parole di Carlos Alcaraz dopo aver conquistato il Roland Garros

"Ciao a tutti. Innanzitutto voglio fare i complimenti a Sascha. Grande inizio di stagione e gran torneo, stai esprimendo un livello altissimo. So che ci mette il cuore e quanto lavoro fai per giocare così.

Posso immaginare cosa hai dovuto passare per tornare a competere a questi livelli dopo l'infortunio. Sono sicuro che avrei altre opportunità per vincere questo torneo e uno degli altri Slam" , ha detto Alcaraz. "Ringrazio il mio team.

L'ultimo mese è stato complicato a causa dell'infortunio. Abbiamo avuto tanti dubbi nelle successive settimane e sono grato di avere tutto voi qui con me. So che date il meglio e il cuore per farmi crescere, maturare e migliorare sia come persona che come giocatore.

Vi chiamo squadra, ma siete una famiglia. Grazie a mio padre, mia madre e tutta la mia famiglia. È bellissimo avervi nel mio box. Sin da bambino, correvo a casa dopo la scuole per vedere il torneo e ora sto sollevando il trofeo sotto i vostri occhi.

Grazie ancora" .