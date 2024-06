Carlos Alcaraz, il record impressionante nelle partite terminate al quinto set

Carlos Alcaraz ha vinto in cinque set la semifinale del Roland Garros contro Jannik Sinner e si è qualificato per la finale di Parigi nella quale affronterà Alexander Zverev. Alcaraz con questo successo ha ulteriormente migliorato una statistica che è impressionante.

Ha vinto tutte le partite che ha disputato in carriera al quinto set con una sola eccezione. A batterlo è stato Matteo Berrettini al super tie break del quinto set nell'edizione 2022 degli Australian Open. Per il resto Carlos Alcaraz si conferma quasi imbattibile nelle partite terminate al quinto set con 11 partite giocate, 10 vittorie e 1 sconfitta.

Il dettaglio delle partite di Carlos Alcaraz al quinto set: il dato impressionante

Vediamo il dettaglio delle vittorie al quinto di Alcaraz. A Wimbledon 2021 ha superato al primo turno Uchiyama 6-3 6-7 6-2 3-6 6-3. Altre due vittorie al quinto set nell'edizione 2021 degli Us Open: al terzo turno contro Stefanos Tsitsipas 6-3 4-6 7-6 0-6 7-6 e poi negli ottavi contro Gojowczyk 5-7 6-1 5-7 6-2 6-0.

Unica sconfitta in carriera al quinto set ad opera di Matteo Berrettini nel terzo turno degli Australian Open 2022: 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6. Al Roland Garros 2022 maratona vinta con Ramos al secondo turno 6-1 6-7 5-7 7-6 6-4. A Wimbledon 2022 successo al primo turno su Struff 4-6 7-5 4-6 7-6 6-4.

Nel suo trionfale Us Open 2022 per ben tre volte si è imposto al quinto set: negli ottavi con Cilic (6-4 3-6 6-4 4-6 6-3), nei quarti proprio con Sinner in quella memorabile partita finita 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 per lo spagnolo e in semifinale contro Tiafoe 6-7 6-3 6-1 6-7 6-3.

L'anno scorso ovviamente come dimenticare poi la finale di Wimbledon 2023 vinta contro Djokovic 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 prima di questo nuovo successo di ieri contro Sinner.