Per un ragazzo cresciuto nel mito di Rafael Nadal è impossibile non sognare di giocare il Roland Garros e sollevare al cielo la famosa Coppa dei Moschettieri: la stessa che il campione di Manacor ha stretto tra le mani in ben quattordici occasioni.

Carlos Alcaraz ha conquistato la finale a Parigi vincendo la battaglia contro Jannik Sinner e si trova ad un solo passo dal terzo Major in carriera, sarebbe il primo al Roland Garros. Il 21enne di El Palmar, quando non era ancora un tennista professionista, con la testa sotto il cuscino ha immaginato tante volte di trionfare sulla terra battuta parigina.

Per realizzare il suo sogno manca un solo passo e nell'ultimo atto del torneo affronterà Alexander Zverev.

Alcaraz: "Manca solo un passo. Quella con Sinner non è stata una finale anticipata"

"Da piccolo sono venuto al Roland Garros solo una volta quando avevo 11 o 12 anni, dovevo giocare un torneo che si disputava sotto la Torre Eiffel.

È stato un momento molto bello in cui ho potuto incontrare tanti giocatori, ho conosciuto Holger Rune e vissuto una esperienza tennistica internazionale. Quando tornavo a casa dopo la scuola, accendevo subito la TV per guardare le partite.

Il Roland Garros è un torneo speciale per me che segue da quando ero un bambino. I tennisti spagnoli hanno avuto molto successo a Parigi: Rafael Nadal e altri giocatori che sono abituati a lasciare il segno" , ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa.

"Manca un piccolo passo, che in realtà è uno dei più complicati: vincere la finale. C'è una frase che mi ripeto spesso: 'Le finali non vanno giocate, ma vinte' . Mi immagino con la coppa, ma è ancora un lungo viaggio perché penso che la finale sarà molto complicata.

Non ho mai pensato che quella con Sinner sarebbe stata una finale anticipata. Domenica sarà durissima a prescindere dall'avversario. Tatticamente dovrò giocare molto bene se voglio vincere. Quella di oggi è una grande vittoria, ma non possiamo parlare di finale anticipata" .