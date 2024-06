"È stata una partita molto complicata, ma allo stesso tempo sono felice di aver superato gli ostacoli e imparato a gestire certi momenti dalle situazioni vissute in passato" . Carlos Alcaraz non ha mai dimenticato quanto accaduto lo scorso anno durante la semifinale contro Novak Djokovic, quando i crampi gli hanno impedito di continuare a fare partita pari con il serbo dal terzo set e compromesso il suo cammino.

A un anno esatto da quel torneo, lo spagnolo si è preso la sua personale rivincita e ha conquistato la finale del Roland Garros battendo in cinque set Jannik Sinner. Quella con il tennista italiano si è rivelata anche una battaglia di nervi, che Alcaraz ha affrontato alla grande proprio sfruttando le esperienze vissute sul Court Philippe-Chatrier nel 2023.

Alcaraz: "Non è mai facile giocare una semifinale Slam, soprattutto contro Sinner"

"Ho mantenuto un atteggiamento positivo per tutto il tempo e sono cambiato rispetto alle partite in cui non mi sentivo bene mentalmente.

Sono stato forte mentalmente senza mai uscire dal match. È un orgoglio sapere di non essere inciampato due volte sulla stessa pietra. È stata una partita molto bella e completa" , ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa.

"Non è facile giocare una semifinale Slam, soprattutto contro Jannik. Richiede un livello di impegno mentale, fisico e tennistico maggiore per tutta la partita. Non è affatto facile esprimere un alto livello in tutti e tre questi aspetti, specialmente sulla terra battuta, quando fa molto caldo e perdi tanta energia dopo ogni colpo.

Probabilmente abbiamo commesso entrambi più errori gratuiti del necessario, ma questo è il tennis. Match simile a quello di Indian Wells? Nel primo set ha espresso un livello migliore del mio e io non ho giocato come avrei dovuto. Quando sono passato in svantaggio, ho pensato alla semifinale di Indian Wells. Mi ha ricordato molto quella partita" .