Inarrestabile Carlos Alcaraz negli Slam: è il più giovane della storia a riuscirci

Non ci sono più parole per descrivere la grandezza di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due giovanissimi campioni danno sempre vita a battaglie entusiasmanti, senza esclusioni di colpi. Anche la semifinale appena conclusa al Roland Garros, vinta al quinto set dallo spagnolo ha regalato grandissime emozioni, con continui capovolgimenti da una parte e dall’altra.

Alla fine l’ha spuntata l’enfant prodige murciano, che ha raggiunto la prima semifinale a Parigi, stabilendo un incredibile record di precocità. Il 21enne è infatti il più giovane della storia a raggiungere una finale del Grande Slam su tutte e 3 le superfici: cemento, erba, terra battuta.

Il tutto all’età di 21 anni, appena compiuti. Andre Agassi, Bjorn Borg, Rafael Nadal e Jim Courier anche erano riusciti in questa impresa in giovane età, ma solo a 22 anni. Alcaraz, come il suo idolo Nadal, sta disintegrando qualsiasi tipo di record.

In uno però appena poco il fuoriclasse maiorchino. Grazie a questo successo Carlos è diventato il secondo uomo più giovane dal 2000 a raggiungere la finale del Roland Garros.

Le partite più difficili in carriera le ho giocate contro Jannik

Intercettato al termine del match Alcaraz ha manifestato la sua felicità dopo la battaglia vinta contro il suo rivale Sinner: “Probabilmente.

Le partite più difficili che ho giocato nella mia breve carriera sono state contro Jannik. Lo US Open 2022... questo dimostra il grande giocatore che è Jannik, la squadra che ha, il grande lavoro che svolge ogni giorno...

Spero di giocare molte altre partite come questa contro Jannik. Sì, questa è stata sicuramente una delle partite più difficili che ho giocato", mostrando grande rispetto per lui. Devi trovare la gioia nella sofferenza.

Questa è la chiave. Ancora di più qui sulla terra battuta del Roland Garros. Lunghi incontri. Partite di 4 ore. 5 set. Bisogna lottare e soffrire. Come ho detto più volte al mio team, bisogna divertirsi a soffrire", ha concluso.